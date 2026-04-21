Мирра Андреева: во мне две разные личности

Мирра Андреева: «Люди не должны судить нас за то, что мы делаем во время матча. За пределами корта мы совершенно другие»
Восьмая ракетка мира Мирра Андреева поделилась размышлениями о себе и теннисе.
– Какой главный урок тебе дал теннис?
– Теннис научил меня, что нужно всегда оставаться собой – и на корте, и за его пределами. Но иногда на корте люди сильно меняются. Нельзя думать, что человек на корте – это тот же самый человек, что и вне его. На корте мы иногда становимся совсем другими. Поэтому я считаю, что люди не должны судить нас за то, что мы делаем во время матча. Иногда эмоции, страх или адреналин полностью меняют нас. А за пределами корта мы совершенно другие. Теннис показал мне, что во мне, наверное, живут две разные личности – на корте и вне его. Было интересно это открыть для себя, и я до сих пор продолжаю узнавать, кто я на корте и кто я вне его.
– Ты чувствуешь, что мир начинает видеть настоящую тебя?
– Думаю, да, сейчас мир, возможно, начинает видеть, какая я на самом деле. Я хочу, чтобы люди знали, что я очень добрая и любящая. Я открытая с теми, кому доверяю, но могу быть немного застенчивой и закрытой с теми, кого плохо знаю. При этом я всегда стараюсь поддерживать других людей. Я всегда улыбаюсь, потому что просто люблю то, что делаю, и люблю свою жизнь. У меня нет причин быть угрюмой или раздражительной. Я просто хочу, чтобы все знали: я хорошая и открытая девушка. Вот такая я, – сказала Мирра Андреева в интервью WTA.
