Украинская теннисистка осудила Соболенко за лайк

Украинская теннисистка Александра Олейникова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) осудила первую ракетку мира из Белоруссии Арину Соболенко за лайк под обращением популярной блогерши Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину.

«В этом видео Виктория Боня говорит: «Владимир Владимирович (Путин), мы вас поддерживаем. Вы очень сильный политик». WTA, я больше не буду молчать об этом. Когда я излагаю факты и говорю правду, я не нарушаю правила. Можете перестать пытаться запугать меня — я вас не боюсь», — написала Олейникова.

14 апреля Виктория Боня записала видеообращение к Путину, заявив, что сделала это «от лица народа». Знаменитость высказалась на тему последних событий, произошедших в стране. Она, в частности, пожаловалась на блокировку мессенджеров и ограничения работы интернета. Боня считает, что до главы государства могут «неправильно доносить информацию». В связи с чем она предложила создать платформу, где россияне могли бы напрямую писать Путину.

В нынешнем сезоне Соболенко выиграла турниры в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.