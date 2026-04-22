Павлюченкова проиграла в первом круге турнира в Мадриде

116-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге «тысячника» в Мадриде проиграла сопернице из Филиппин Александре Эале, занимающей в мировом рейтинге 44-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6.

По ходу матча Павлюченкова сделала два эйса, допустила столько же двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести заработанных. Эала подала навылет один раз, единожды ошиблась на подаче и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из восьми.

Далее Эала сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс, занимающей в мировом рейтинге 21-е место.