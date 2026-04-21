Павлюченкова и Чараева вышли в основную сетку тысячника в Мадриде, Блинкова выбыла

116-я и 129-я ракетки мира Анастасия Павлюченкова и Алина Чараева вышли в основную сетку тысячника в Мадриде.
В финале квалификации 34-летняя Павлюченкова обыграла №53 Юлию Стародубцеву – 6:4, 0:6, 6:4.
23-летняя Чараева прошла №93 Николу Бартункову – 6:7(6), 6:2, 7:6(6). Она впервые в карьере сыграет в основе турнира WTA 1000.
Анна Блинкова уступила Эльвине Калиевой – 2:6, 6:3, 5:7.
Евгений Богачев о подписании Михаила Кулагина: «Надо делать упор на российские кадры. С иностранцами в этом сезоне не везет»
Руслан Нигматуллин: «ЦСКА разочаровывает – это «заслуга» тренера. Челестини не справляется с работой. В клубе ждут конца сезона, чтобы поменять тренера»
Никита Цзю подтвердил, что Тим запретил приходить ему на свой бой с Нуржей
Евгений Богачев о подписании Михаила Кулагина: «Надо делать упор на российские кадры. С иностранцами в этом сезоне не везет»
Руслан Нигматуллин: «ЦСКА разочаровывает – это «заслуга» тренера. Челестини не справляется с работой. В клубе ждут конца сезона, чтобы поменять тренера»
Никита Цзю подтвердил, что Тим запретил приходить ему на свой бой с Нуржей