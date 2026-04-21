Павлюченкова и Чараева вышли в основную сетку тысячника в Мадриде, Блинкова выбыла

116-я и 129-я ракетки мира Анастасия Павлюченкова и Алина Чараева вышли в основную сетку тысячника в Мадриде.

В финале квалификации 34-летняя Павлюченкова обыграла №53 Юлию Стародубцеву – 6:4, 0:6, 6:4.

23-летняя Чараева прошла №93 Николу Бартункову – 6:7(6), 6:2, 7:6(6). Она впервые в карьере сыграет в основе турнира WTA 1000.

Анна Блинкова уступила Эльвине Калиевой – 2:6, 6:3, 5:7.