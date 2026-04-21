Винус Уильямс проиграла 140-й ракетке мира в стартовом матче турнира в Мадриде

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Мадриде, проиграв на старте соревнований испанке Кайтлин Каведо (140-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. За время матча Винус Уильямс не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогла реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Кайтлин Каведо сделала в игре один эйс, допустила три двойных ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Мадриде Кайтлин Каведо сыграет с американской теннисисткой Хейли Баптист.