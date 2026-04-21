Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как ей удаётся справляться с психологическим давлением.

— Как вы справляетесь с давлением в туре? Мы видели много теннисистов с психологическими проблемами. Как вы с этим справляетесь?

— Да, это очень частый вопрос. Психическое здоровье действительно важно, и я работаю с психологом, я делаю всё, чтобы оставаться психически здоровой. Думаю, за эти годы я поняла: прежде всего очень важно окружить себя людьми, с которыми вам комфортно, с которыми вы чувствуете себя защищёнными и просто можете говорить что угодно, спрашивать что угодно и свободно общаться. И также важно, чтобы вне теннисной жизни вы занимались тем, что приносит вам радость, помимо тенниса, потому что спорт в целом — это большое давление, много ожиданий, много всего, с чем нужно справляться. И если у вас нет ничего другого вне тенниса, то действительно тяжело постоянно находиться в этом состоянии давления. Я думаю, важно, например, сходить на ужин, провести время с друзьями, сходить по магазинам, просто заняться чем-нибудь, не связанным со спортом, чтобы ваш разум оставался ясным хотя бы половину дня, – сказала Соболенко на пресс-конференции турнира в Мадриде.