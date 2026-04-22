Команды Андреевой и Соболенко встретились на тренировке

Тренерские штабы девятой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой и лидера женского тенниса Арины Соболенко встретились на тренировке в ходе «тысячника» в Мадриде.

Андреева начнёт свой путь на турнире в Мадриде с матча второго круга, где ей предстоит сыграть с сильнейшей теннисисткой в противостоянии между австралийкой Кимберли Бирелл и одной из победительниц квалификационного раунда турнира. Соболенко также стартует на «тысячнике» со второго круга, её первый матч пройдёт с американкой Питон Стирнс.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.