Теннисистка Рахимова рассказала о лучшем совете от Марата Сафина

Камилла Рахимова рассказала о тренировках с Динарой и Маратом Сафиными. Они работали с узбекистанкой в конце марта и начале апреля.

– Мы с Динарой плодотворно потренировались. Я попросила помочь.

Барселона вообще класс, это отдельная история. Первый раз там была, мне очень понравилась. С Динарой тоже очень понравилось.

– А Марат помогал как-то, участвовал в тренировках?

– Да, Марат пару раз приходил на наши тренировки, тоже где-то подсказывал, помогал. Такие инсайты дал, у меня в памяти [осталось].

– Можешь каким-нибудь поделиться?

– Самое любимое – он сказал: «Ну что ты прыгаешь?» Что у меня ноги, чтобы подходить пешком к мечу: «Пешком ходи по корту» (смеется).

Я теперь Юле, своему тренеру, так же говорю: «Вы понимаете, мы все это время делали неправильно».

А так, да, мне очень понравилось, мы много тренировались. Надеюсь, эти труды скажутся сейчас на грунтовом сезоне, – поделилась Рахимова с BB Tennis.