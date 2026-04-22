Рублев прокомментировал поражение в финале турнира в Барселоне

Россиянин Андрей Рублев в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне сыграл наиболее рискованно и прибавил по сравнению с предыдущими матчами. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Ранее ТАСС сообщал, что Рублев уступил французу Артюру Фису в финальном матче турнира ATP в Барселоне.

"Думаю, из всех матчей там по уровню лучше всего смог сыграть именно в финале. Играл там более раскованно и рискованно, - сказал Рублев. - Просто Артюр был слишком хорош на данный момент. Пару моментов в игре мне надо доработать, чтобы в следующий раз получилось по-другому".

Рублеву 28 лет, он занимает 12-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.