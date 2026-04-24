Самсонова вышла в третий круг турнира в Мадриде

Российская теннисистка 20-я ракетка мира Людмила Самсонова преодолела второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Со счётом 6:2, 6:1 она была сильнее индонезийской спортсменки Джаниче Чен (39-я строчка рейтинга).

Игра продолжалась длилась 1 час 9 минут. За это время Самсонова допустила две двойные ошибки, выполнила одну подачу навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. Чен не смогла реализовать два брейк-пойнта и выполнить эйс. Она также допустила одну двойную ошибку.

В третьем круге Людмила Самсонова сразится с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Эмилиано Аранго (Колумбия).