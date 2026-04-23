Шарапова объяснила, почему больше не играет в теннис

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своём отношении к теннису и ощущениях после завершения карьеры.

– Ты сейчас играешь в теннис?

– Нет (смеётся).

– Когда последний раз играла?

– Несколько месяцев назад.

– Для тебя это болезненно?

– Нет, люблю этот спорт, смотрю его. Мне бы хотелось иметь больше времени на него. Но в жизни всегда бывает такое чувство, когда ты был очень-очень хорош в чём-то в прошлом, но теперь больше не можешь делать это. Из-за своего тела или отсутствия какого-то нерва, словно больше не чувствуешь, что хорош в этом. Так зачем быть ниже остальных, если есть много всего в жизни, чем можешь заниматься? Да, это прекрасные тренировки, у меня осталось много классных воспоминаний.

– Но твоё тело стало другим…

– Да, именно. Скорость уже другая, моя реакция стала не той, что была раньше, – сказала Шарапова во время записи подкаста Pretty Tought.