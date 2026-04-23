Действующие чемпионки снялись с парного турнира в Мадриде

Анна Калинская и Сорана Кырстя не будут защищать титул на парном тысячнике в Мадриде.

Сегодня они должны были сыграть с третьими сеяными Элизой Мертенс и Чжан Шуай в первом круге, однако снялись из-за травмы икроножной мышцы у румынки. Кырстя из-за проблем с ногой не вышла на полуфинал в Руане на прошлой неделе.

Теперь Мертенс и Чжан встретятся с Джессикой Пегулой и Кэти Макнелли.

При этом Кырстя пока не снялась с одиночного разряда. Завтра она должна встретиться с Тайрой Катериной Грант во втором круге.