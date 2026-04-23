Россиянка Шнайдер вышла в третий круг турнира в Мадриде

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Мадриде.

Во втором круге Шнайдер, получившая на турнире 18‑й номер посева, обыграла испанку Джессику Бузас со счетом 3:6, 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

В следующем раунде Шнайдер сыграет с Белиндой Бенчич (11) из Швейцарии.

Mutua Madrid Open. WTA 1000. Мадрид. Грунт. Призовой фонд — более 8,23 миллиона долларов

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия, 18) — Джессика Бузас (Испания) — 3:6, 7:5, 6:1