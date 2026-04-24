Фанаты Синнера создали ажиотаж на турнире в Мадриде

Поклонники первой ракетки мира Янника Синнера создали ажиотаж на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Сегодня, 24 апреля, итальянец проведёт первый матч на соревнованиях, а перед этим провёл тренировку.

Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников, фанаты также стоят в длинной очереди за билетами на игру Синнера против Бенжамена Бонзи (Франция).

Ранее Янник Синнер сыграл с полузащитником мадридского «Реала» британца Джудом Беллингемом на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который на данный момент переоборудован под теннисный корт. Их соперниками стали 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, завершивший карьеру, сыграл вместе с вратарём «Реала» бельгийцем Тибо Куртуа