Рыбакина пробилась в третий круг Мадрида

Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина обыграла представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Счёт — 4:6, 6:3, 7:5.

Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут. Рыбакина допустила три двойные ошибки, выполнила три эйса и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. Русе не смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти, выполнила два эйса и допустила пять двойных ошибок.

В следующем круге соревнований Елена Рыбакина сразится с Чжэн Циньвэнь (Китай), которая ранее оказалась сильнее Софии Кенин (США).