Андреева и Шнайдер начали турнир в Мадриде с победы

Серебряные призёры Олимпийских игр — 2024 Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали победу в матче первого круга турнира в Мадриде в парном разряде. Со счётом 6:4, 6:0 они обыграли Анастасию Дацюк (Чехия) и Катаржину Питер (Польша).

Игра длилась 57 минут. Андреева-младшая и Шнайдер на двоих выполнили два эйса, допустили две двойные ошибки, а также реализовали пять брейк-пойнтов из восьми возможных. Во втором круге грунтового турнира в парном разряде Диана Шнайдер и Мирра Андреева сыграют против третьих сеяных Элисе Мертенс (Бельгия) и Чжан Шуай (Китай).

Напомним, в одиночном разряде Шнайдер и Андреева стартовали с побед. Мирра одолела Панну Удварди (Венгрия), а Диана — Джессику Бузас Манейро (Испания).