Блинкова заменит Таусон на «тысячнике» в Мадриде

89-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова заменит на «тысячнике» в Мадриде во втором круге датчанку Клару Таусон, занимающую в мировом рейтинге 18-е место, как лаки-лузер. Блинкова в данную минуту проводит матч с чешкой Катаржиной Синяковой (42-я ракетка мира).

Россиянка заменит датчанку на турнире в Мадриде
Победительница этой встречи выйдет в следующем круге на Викторию Мбоко (Канада) либо на Кэти Макнелли (США).

Грунтовый турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Её действующей победительницей является первая ракетка мира Арина Соболенко. В третий круг турнира из россиянок уже вышли Диана Шнайдер, Мирра Андреева и Людмила Самсонова.

