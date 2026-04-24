Карлос Алькарас снялся с «Ролан Гаррос» — 2026

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас не примет участия в «Ролан Гаррос» — 2026, а также в ближайшем «Мастерсе» в Риме. Об этом он сообщил у себя на странице в соцсети.

«После сегодняшних результатов анализов мы решили, что наиболее разумным решением будет проявить осторожность и не участвовать в турнирах в Риме и „Ролан Гаррос“, пока мы оцениваем ситуацию и решаем, когда сможем вернуться на корт. Это сложный для меня момент, но я уверен, что мы выйдем из этого более сильными», — написал Алькарас у себя на странице в соцсети.

Ранее испанец снялся с «пятисотника» в Барселоне и «Мастерса» в Мадриде из-за травмы запястья.