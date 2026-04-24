Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания). Во втором круге он обыграл француза Бенжамена Бонзи (104-й в рейтинге) со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. В её рамках Синнер девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Бонзи четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге соревнований в Мадриде Янник Синнер сразится с 22-летним датским теннисистом Эльмером Мёллером.