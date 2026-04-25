Хачанов прервал серию из трех поражений

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прервал серию из трёх поражений, обыграв во втором круге «Мастерса» в Мадриде соперника из Австралии Адама Уолтона, занимающего в мировом рейтинге 117-е место.

Серия поражений россиянина в одиночном разряде началась на «Мастерсе» в Майами 23 марта текущего года, когда он уступил испанцу Мартину Ландалусу в третьем круге (3:6, 6:7 (2:7). Впоследствии Хачанов проигрывал французу Артуру Риндеркнешу в первом круге турнира АТР-1000 в Монте-Карло (5:7, 2:6) и на старте «пятисотника» в Барселоне в матче с аргентинцем Камило Уго Карабельи (3:6, 4:6).

В следующем круге турнира в Мадриде Хачанов сыграет с победителем матча между Мартином Даммом-младшим и Якубом Меншиком.