«Отличная возможность для Синнера». Руседски — о снятии Алькараса с «Ролан Гаррос» – 2026

Экс-четвёртая ракетка мира Грег Руседски высказался о снятии испанца Карлоса Алькараса с «Ролан Гаррос» – 2026. Ранее Алькарас сообщил, что не примет участие на «Мастерсах» в Мадриде, Риме и на Открытом чемпионате Франции из-за травмы руки.

«Думаю, это правильное решение. Здоровье — это главное богатство. Он уже выиграл семь турниров «Большого шлема» в таком юном возрасте. У него есть все четыре «Шлема», просто невероятно, чего он добился. Он хочет попытаться быть готовым к Уимблдон. Ведь в прошлом году он проиграл сложный финал с Синнером. Немного настораживает, что он пропустит Париж — это ещё две недели вне игры, что в сумме составляет примерно четыре с половиной недели из-за травмы. Его действительно будет не хватать в Париже, но это отличная возможность для Янника Синнера», – приводит слова Руседски Tennis 365.