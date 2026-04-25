Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали, как проводят время в выходные на турнирах

Серебряные призёры Олимпийских игр в Париже российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали, успевают ли куда-то выбраться в дни, когда у них нет матчей.

© Пресс-служба ITF

— У вас такой напряжённый график получается. Сегодня вообще по два матча каждая провела с учётом парного разряда. Успеваете ли вы ещё куда-то сходить, выбраться в город? Есть ли какие-то любимые места, блюда, шопинг, что-то ещё?

Диана: Наше любимое место — это кабинет физио.

Мирра: Согласна.

Диана: Просто лежишь, кайфуешь и всё. Ну а как? Вот сегодня я приехала сюда на стадион в 8:00 утра и так до вечера.

— А в те дни, когда нет матчей?

Мирра: Тренируемся, приезжаем в спортзал, к физио. А потом возвращаемся домой, а там уже тоже вечер. И потом, по себе знаю, что перед матчем уже не хочется отвлекаться. И после никуда уже никому не хочется идти. Все хотят полежать в кровати и просто посмотреть сериал какой-нибудь и всё, — сказали теннисистки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.