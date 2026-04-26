Даниил Медведев рассказал, как пережил самое крупное поражение в карьере

Чемпион US Open – 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как пережил самое крупное поражение в своей карьере. 9 апреля во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло россиянин проиграл итальянцу Маттео Берреттини со счетом 0:6, 0:6.

© Чемпионат.com

— Тот последний матч, когда ты проиграл 0:6, 0:6 — как долго он не давал тебе покоя? — Пару дней точно, может быть, неделю, но скорее пару дней. А потом ты думаешь: «Окей, просто, знаешь, если я буду продолжать в том же духе, я проиграю и в Мадриде». Поэтому мне нужно было перегруппироваться, сосредоточиться. Я рад, что в этом сложном матче сегодня мне удалось оставаться стойким до конца и дойти до финишной черты, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

25 апреля в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде Медведев одержал победу над венгром Фабианом Марожаном со счётом (6:2, 6:7 (3:7), 6:4).