Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Осакой в Мадриде

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящего матча четвёртого круга «тысячника» в Мадриде с японкой Наоми Осакой.

«Во всех матчах, которые мы сыграли… их было всего два, это всегда были отличные битвы с высоким уровнем тенниса, так что, думаю, не имеет значения, на каком покрытии мы будем играть», – приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является Арина Соболенко. В финале прошлогоднего турнира она обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3).