Рыбакина стала жертвой судейского скандала в Мадриде

Эффективна ли электронная система повторов? На грунте в Мадриде к ней особенно много вопросов.

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (4:6, 6:4, 6:3) в третьем круге «тысячника» в Мадриде. Елена продлила серию побед до шести матчей и вышла в четвертый круг на третьем турнире WTA-1000 подряд.

Далее Рыбакина сыграет с Анастасией Потаповой, но для начала представительнице Казахстана нужно физически и эмоционально восстановиться после тяжёлой встречи с Чжэн.

Елена славится своим феноменальным спокойствием на корте, но в матче с китаянкой даже она не выдержала и начала спорить с судьёй. В восьмом гейме второго сета при счёте 3:4, 30:0 Чжэн исполнила подачу, которую электронная система определила как «в корте».

Рыбакина сразу же указала судье на след от мяча, который на грунте виден отчётливо, в отличие от харда и травы. Там был заметен огромный аут.

«Вы что, издеваетесь? Это не шутка. Система ошибается. Это не шутка. Мяч не коснулся линии. Это абсолютно неверно», – возмущалась двукратная чемпионка турниров «Большого шлема».

Недовольство Рыбакиной вполне можно понять. Елена проиграла первый сет, а во втором развернулась равная борьба, где даже одно очко теоретически могло отразиться на результате. Судьи не имеют права менять решение электронной системы, поэтому очко досталось Чжэн Циньвэнь, а с ней и восьмой гейм, после которого счёт стал 4:4.

Возможно, именно этот инцидент заставил Рыбакину заметно активизироваться. Она забрала два последних гейма в партии, закрыв её со счётом 6:4. А в третьем сете сделала на один брейк больше соперницы, одержав непростую победу.

К электронной системе повторов на грунте у теннисистов уже давно есть вопросы. В прошлом году Александр Зверев запомнился резонансным поведением, когда на свой телефон делал фото очевиднейшего аута соперника, но, опять же, против системы не пойдёшь.

Судейский скандал в матче Рыбакиной поднял важнейшую проблему. Нужно ли судьям постоянно подчиняться решениям электронной системы? Особенно это касается грунтовых турниров, где ошибки техники порой отрицать попросту невозможно. В теннисном сообществе инцидент в Мадриде вызвал бурное обсуждение.

«Я нисколько не виню Рыбакину за то, что она разозлилась. Электронная система фиксации нарушений либо нужна, либо нет. Судье на вышке сейчас не разрешается отменять решения», — написала известная американская журналистка Стефани Майлз.

«Елена Рыбакина поспорила с судьёй, показывая ей отметку. Это был очевидный аут, но, похоже, электронная система может ошибаться», — отмечает The Tennis Letter.

«Гнев Рыбакиной понятен. У неё хотели отобрать очки. Вторая ракетка мира всё равно прошла дальше, однако с такими ситуациями сложно мириться», — пишет портал Tennis365.

«Новый скандал. В Мадриде электронная система дала масштабный сбой, отметив мяч в поле, хотя он улетел в аут на пару сантиметров», — написал мексиканский теннисный журналист Иван Агилар.

«Решение судьи было очевидно ошибочным, поэтому Рыбакина обрушилась на неё с критикой», — констатирует издание FirstSportz Tennis.

«Печально известная «уверенность» игроков на грунтовых кортах в электронной системе определения попадания мяча в линию», — написал популярный аккаунт Tennis Legend в соцсетях.

«Если даже всегда спокойная Елена Рыбакина так себя повела, то мне вообще не нужно смотреть на повтор с отметкой — мяч точно был в ауте», — отметил польский обозреватель Камиль Милевич.