В Федерации настольного тенниса России назвали фаворитов чемпионата

Первые ракетки России Владимир Сидоренко и Элизабет Абраамян являются фаворитами одиночных турниров чемпионата страны по настольному теннису. Такое мнение в интервью ТАСС высказал первый вице-президент Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев.

"Чемпионат соберет сильнейших спортсменов, причем из разных регионов с разным спортивным опытом, - сказал он. - В этом году все особенно следят за этим турниром, так как ожидается, что Элизабет Абраамян заберет пятый титул подряд. У мужчин ситуация немного другая, хотя есть очевидный фаворит в лице Владимира Сидоренко. В этом году мы впервые сыграем смешанный командный разряд, здесь результаты совсем непредсказуемые".

"Чемпионат России - один из ключевых ориентиров для тренерского штаба при формировании составов на международные соревнования. Мы смотрим не только на результат, но и на качество игры, психологическую устойчивость, умение действовать под давлением. Такие турниры дают максимально честную картину готовности спортсмена к международному уровню", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат России пройдет с 27 апреля по 3 мая в Москве в универсальном спортивном зале "Дружба".