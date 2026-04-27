Международная федерация настольного тенниса вернула флаг и гимн россиянам

Международная федерация настольного тенниса вернула флаг российским юниорам
Международная федерация настольного тенниса (ITTF) разрешила российским юниорам выступать под флагом и с гимном страны. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Олег Завалюев.
В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.
"Юниорам уже разрешили играть с национальной символикой, в других федерациях и видах спорта мы видим улучшение отношения к российским спортсменам, - сказал Завалюев. - Поэтому продолжаем работать над мастерством спортсменов и развитием спорта на территории страны, чтобы быть готовыми к любому развитию событий. Мы также надеемся, что скоро и взрослая сборная получит такую возможность".