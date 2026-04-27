Международная федерация настольного тенниса вернула флаг и гимн россиянам

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) разрешила российским юниорам выступать под флагом и с гимном страны. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Олег Завалюев.

В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.