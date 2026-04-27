Медведев уверенно вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде

Чемпион US Open – 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче третьего круга Медведев (7) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 140-ю ракетку мира 19-летнего норвежца Николая Будкова Кьера (Q).

Встреча Медведева с Кьером продлилась 1 час и 10 минут. В её рамках Даниил два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Николая ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в четвертьфинал турнира в Мадриде Медведев сразится с победителем матча Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай, Q) — Флавио Коболли (Италия, 10).