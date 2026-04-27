Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал WTA-1000 в Мадриде

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/8 финала Андреева (9) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5) обыграла 63-ю ракетку мира из Венгрии Анну Бондарь. Отметим, что в третьем сете Бондарь отыгралась со счёта 1:5 до 6:5, взяв пять геймов подряд.

Встреча Андреевой с Бондарь продлилась 2 часа и 55 минут. В её рамках Мирра четыре раза подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Бондарь пять эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующей соперницей Мирры Андреевой в Мадриде станет финалистка US Open — 2021, 25-я ракетка мира канадка Лейла Фернандес (24).