Мирра Андреева жаловалась на ужасный запах по ходу матча с Бондарь в Мадриде

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева жаловалась на ужасный запах по ходу матча с 63-й ракеткой мира из Венгрии Анной Бондарь в рамках 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Там буквально воняет дерьмом… Ну, очень сильно», — сказала Мирра судье на вышке по ходу второго сета матча.

Андреева (9) выиграла матч с Бондарь со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5). Отметим, в третьем сете Бондарь отыгралась со счёта 1:5, взяв пять геймов подряд.

Следующей соперницей Мирры Андреевой в Мадриде станет финалистка US Open — 2021, 25-я ракетка мира канадка Лейла Фернандес (24).