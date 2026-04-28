Хачанов не смог выйти в 1/8 финала теннисного «Мастерса» в Мадриде

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче третьего круга Хачанов (13) со счётом 4:6, 6:7 (11:13) проиграл 27-й ракетке мира из Чехии Якубу Меншику (23).

Встреча Хачанова с Меншиком продлилась 1 час и 49 минут. В её рамках Карен девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Меншика 14 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником Меншика в Мадриде станет олимпийский чемпион 2020 года третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев (2).