«Этот турнир фантастический». Каспер Рууд — о выходе в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал выход в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде (Испания). В четвёртом круге он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).

«Не уверен, в чём дело, но мне очень нравится проводить здесь время. Этот турнир фантастический. Некоторые из вас, возможно, знают, что я приезжал сюда в детстве посмотреть на турнир. Может, именно тогда всё и началось для меня в Мадриде», — сказал Рууд в интервью на корте.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде Рууд поспорит с победителем встречи Франсиско Серундоло (Аргентина) — Александр Блокс (Бельгия).