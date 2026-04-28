54-летний атлет одержал три победы на чемпионате РФ по настольному теннису

Максим Шмырев, являющийся самым возрастным участником чемпионата России по настольному теннису, выиграл три встречи в командном турнире. Соревнования проходят в Москве.

© Wikipedia

54-летний Шмырев, выступающий за Архангельскую область, выиграл две встречи в смешанных парах и один матч в мужской паре. Он также является тренером сборной Архангельской области.

"Я решил сыграть на чемпионате России, потому что сборная Архангельской области решила на него отобраться. Мы думали о том, кем усилить команду, и с руководителем нашей региональной федерации Алексеем Федоровичем Родиным решили, что моей кандидатуры будет достаточно, так что сэкономили средства., - сказал Шмырев. - Я за столом себя чувствовал уверено, радовался, вспоминал, каково это, ведь я 15 лет не участвовал в чемпионатах России и сейчас никак не готовился. Я чувствую ответственность за спортсменов, которых тренирую, хочется, чтобы они показывали лучшее, чему мы научились, а за себя я спокоен, и мне кажется, что это спокойствие нам помогает".

"Я еще могу обыгрывать многих в этом зале, даже не тренируясь. При этом хочу отметить прогресс всех игроков в России, потому что уровень очень сильно поднялся, и это очень радует. Планирую играть только в команде, хотя и в личных соревнованиях тоже мог бы "попить кровь", но моя цель не в этом, а в том, чтобы приносить пользу своей команде, и пока я это делаю, играя в парах", - добавил собеседник агентства.

Шмырев является бронзовым призером чемпионата Европы 1996 года в миксте. Его наивысшей позиции в мировом рейтинге является 49-е место. Шмырев одержал 19 побед на чемпионатах России в различных разрядах, включая рекордные пять в одиночном. В 2024 году россиянин стал чемпионом мира среди ветеранов. Шмырев также является трехкратным чемпионом мира (и первым в истории) по пинг-понгу (игры в настольный теннис, где на поверхности ракеток вместо накладок наждачное покрытие).

Чемпионат России проходит в Москве и завершится 3 мая.