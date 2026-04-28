Синнер раскритиковал организаторов турнира в Мадриде

Первая ракетка мира Янник Синнер выразил недовольство поздним проведением матчей на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Он отметил, что его возможный соперник по 1/4 финала Рафаэль Ходар ранее закончил играть в 01:30 ночи по местному времени.

«Мне кажется, нам нужно кое-что изменить в расписании. Матчи заканчиваются очень поздно, даже несмотря на выходной между ними. Завершать встречу в 1:30 ночи — всё равно слишком поздно. После матча нужно поесть, пройти восстановительные процедуры, а значит, ложишься ещё позже. Нам приходится подстраивать под это тело и голову. Не помню, когда в последний раз играл в 11 утра, но для меня время не имеет значения — я просто стараюсь показать свой лучший теннис. Был вопрос, кто сыграет в 16:00 — я или Ходар. И я считаю, что правильно, чтобы это время отдали ему, потому что накануне он закончил очень поздно», — приводит слова Синнера Tennis Channel.