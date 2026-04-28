Андреева вышла в полуфинал турнира в Мадриде

Андреева – самая молодая полуфиналистка турнира в Мадриде после Возняцки в 2009-м
Мирра Андреева вышла в полуфинал тысячника в Мадриде, победив Лейлу Фернандес – 7:6(1), 6:3. При счете 5:6 она отыграла три сетбола на своей подаче.
18-летняя Андреева впервые сыграет в полуфинале этого турнира. Ранее ее лучшим результатом были четвертьфиналы в 2024-м и 2025-м. С момента появления турнира в 2009-м только Каролин Возняцки в том же году была моложе на момент выхода в полуфинал.
Ранее оба раза, когда россиянка смогла пройти на тысячнике дальше четвертьфинала, она брала титул (Дубай и Индиан-Уэллс-2025).
Теперь Андреева сыграет с Ариной Соболенко или Хейли Батист.
