Мирра Андреева рассказала о желании на день рождения

Российская теннисистка Мирра Андреева после победы в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Мадриде рассказала, что мечтает получить на день рождения пару туфель на высоком каблуке.

Во вторник Андреева обыграла канадку Лейлу Фернандес со счетом 7:6 (7:1), 6:3. В среду россиянке исполнится 19 лет.

— У тебя есть желание какое‑нибудь на день рождения?

— Это не секрет. Не знаю, почему‑то в последнее время мне очень хочется красивую пару туфель на высоком каблуке. Может, возраст дает о себе знать. Но я уже присматривалась к нескольким моделям в разных магазинах. Мне нужно посоветоваться с семьёй, и тогда посмотрим, — сказала Андреева на корте после матча.

В следующем раунде россиянка сыграет против победительницы встречи Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Хейли Баптист (США, 30).