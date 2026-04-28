Павлюченкова, Бадоса, Димитров сыграют в квалификации «Ролан Гаррос»
Стали известны участники квалификации «Ролан Гаррос», которая стартует 18 мая.
В ней примут участие:
- финалистка «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова,
- экс-вторая ракетка мира Паула Бадоса;
- чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску;
- чемпионка US Open-2017 Слоун Стивенс;
- финалистка двух «Больших шлемов» Каролина Плишкова.
Также в квалификацию заявлены Алина Корнеева, Алина Чараева, Татьяна Прозорова и Анастасия Гасанова.
У мужчин в квалификации сыграет экс-третья ракетка мира Григор Димитров.
Плющев о словах Разина: «Его можно понять, он самолюбивый и эмоциональный человек. Журналист некорректными передергиваниями фактов создал эту ситуацию»
Илья Малинин: «Я все еще не уверен, что именно хочу делать в следующем сезоне. Нужно посмотреть на самочувствие после завершения шоу»
Канчельскис о жене Челестини в ЦСКА: «Еще бабушку, дедушку, свата, брата пригласите. Издевательство над футболом, она же не играла. Российскому тренеру не дали бы столько людей привести в клуб»