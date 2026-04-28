Павлюченкова, Бадоса, Димитров сыграют в квалификации «Ролан Гаррос»

Стали известны участники квалификации «Ролан Гаррос», которая стартует 18 мая.

В ней примут участие:

  • финалистка «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова,
  • экс-вторая ракетка мира Паула Бадоса;
  • чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску;
  • чемпионка US Open-2017 Слоун Стивенс;
  • финалистка двух «Больших шлемов» Каролина Плишкова.

Также в квалификацию заявлены Алина Корнеева, Алина Чараева, Татьяна Прозорова и Анастасия Гасанова.

У мужчин в квалификации сыграет экс-третья ракетка мира Григор Димитров.

