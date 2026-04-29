Турсунов отреагировал на вылет высокорейтинговых теннисисток с турнира в Мадриде

Турсунов о вылете высокорейтинговых теннисисток с турнира в Мадриде: «Обалдеть! Кто-то из этих шестерых выиграет тысячник»
Дмитрий Турсунов отреагировал на вылет высокорейтинговых теннисисток с тысячника в Мадриде.
После первых четвертьфиналов на турнире осталась только одна представительница топ-10 – Мирра Андреева. Также за титул поборются №32 в мире Хейли Батист, №13 Линда Носкова, №23 Марта Костюк, №56 Анастасия Потапова и №197 Каролина Плишкова.
«Обалдеть! Кто-то из этих шестерых выиграет тысячник в Мадриде. На фоне всех остальных Мирра, конечно, выглядит гигантским фаворитом, но если Хейли продолжит играть так, как на этой неделе, а не как всю свою карьеру до этого, то у Мирры будет наисложнейший матч. Вообще этот турнир – редкое исключение. Все топы приехали и повылетали в честной борьбе. Никто не снялся (кроме Иги), как в Дубае. Это не Гвадалахара с дикой высотой, хотя в Мадриде высота все равно есть. В общем, турнир часто преподносит сюрпризы, но такой потенциальный список низкорейтинговых претенденток что-то не помню. А вы?» – написал Турсунов в своем телеграм-канале.
