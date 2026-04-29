Турсунов: Джокович выиграет 25-й «Шлем», если Синнер обкакается

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов поделился мнением о том, сможет ли серб Новак Джокович завоевать 25-й титул на турнирах «Большого шлема».

– Новак Джокович выиграет 25-й «Шлем»?

– На мой взгляд, нет. Просто шансы этого очень маленькие, что он выиграет. Ну, понятно, если Синнер обкакается, Алькарас проиграет где-то рано, ну, всё как бы может сложиться, да? Но в целом, если все в оптимальной форме, то я не вижу, как он может выиграть. То есть он должен выдать какой-то, ну, гиперидеальный матч со своей стороны, плюс, чтобы это наложилось на какое-то неудачное выступление соперника. Ну и может быть, там какие-то ещё моменты.

– Что вероятнее произойдёт? Джокович выиграет 25-й «Шлем» или Даниил Медведев выигрывает второй?

– Джокович, – сказал Турсунов в видео на YouTube-канале Игоря Дычковского.