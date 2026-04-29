Губерниев поздравил Мирру Андрееву с днем рождения

Ведущий и комментаторДмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что российская теннисистка Мирра Андреева уже добилась больших высот в своем возрасте.

В среду Андреевой исполнилось 19 лет. Во вторник она обыграла 25‑ю ракетку мира канадку Лейлу Фернандес — 7:6 (7:1), 6:3 в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде. В полуфинале россиянка сыграет с американкой Хейли Баптист.

— Она уже большая звезда нашего спорта. Пожелаю ей терпения, играть без травм. Мирра — прекрасная теннисистка, желаю ей добиться всего того, что она пожелает в спорте, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Андреева завоевала серебряную медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже в парном разряде. У россиянки пять титулов WTA в одиночном разряде, она занимает восьмое место в рейтинге.