Костюк объяснила, почему из всех бывших россиянок жмет руку только Касаткиной

Украинская теннисистка Марта Костюк раскрыла принцип, которым руководствуется при общении с теннисистками, сменившими спортивное гражданство. Из всех спортсменок она готова пожать руку лишь россиянке, выступающей за Австралию, Дарье Касаткиной.

«Единственный человек, которому я пожимаю руку, — это Дарья Касаткина, потому что она не просто сменила паспорт, но и открыто заявила, что не поддерживает СВО (Формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»), понимаете, и всё такое. Вот почему мы с другими девушками решили пожать ей руку из чистого уважения. В данном случае, я имею в виду, было несколько женщин-игроков, которые меняли национальности, но ни одна из них никогда не высказывала ничего против или, вы знаете, что-то в поддержку украинцев или чего-то еще. Так что для меня это не меняется», — приводит слова Костюк UbiTennis.

В полуфинале турнира в Мадриде Костюк сразится с теннисисткой Анастасией Потаповой, которая сменила спортивное гражданство с российского на австрийское. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко, ранее уступившая в четвертьфинале американке Хейли Баптист.