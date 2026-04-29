Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Мадрида в паре

Российские теннисистки, серебряные медалистки парного турнира на Олимпаиде-2024 в Париже Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал грунтового "тысячника" в Мадриде в парном разряде.

В матче 1/4 финала Андреева, которая сегодня отмечает 19-летие, и Шнайдер выиграли у Эллен Перес (Австралия) и Деми Схурс (Нидерланды) со счетом 6:3, 6:3.

За выход в финал Мирра и Диана сразятся с 41-летней Верой Звонаревой и 38-летней немкой Лаурой Зигемунд, которые в этом сезоне уже доходили до титульного матча на хардовом "тысячнике" в Дубае.

В одиночном разряде Мирра Андреева также вышла в полуфинал. Сегодня она встретится с американкой Хейли Баптист, выбившей из борьбы первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.