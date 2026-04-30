Каспер Рууд проиграл 66-й ракетке мира

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не смог выйти в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде (Испания), уступив бельгийцу Александру Блоксу (69-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут. За время матча Блокс выполнил две подачи навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Каспер Рууд сделал в игре один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В полуфинале турнира в Мадриде Александр Блокс сыграет с победителем встречи между итальянцем Флавио Коболли и немецким теннисистом Александром Зверевым.