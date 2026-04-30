Латвийская теннисистка объявила о завершении карьеры

195-я ракетка мира латвийская теннисистка Анастасия Севастова сообщила о завершении спортивной карьеры.

«Это никогда не просто — прощаться с тем, что по-настоящему любишь, но после нескольких месяцев тщательных размышлений я приняла решение. Я завершаю профессиональную карьеру в теннисе. Оглядываясь на все эти годы (на самом деле — десятилетия), я испытываю только благодарность. Для меня было честью делить корт с невероятными соперниками, тренерами, физиотерапевтами, спонсорами, официальными лицами и, конечно же, моими потрясающими болельщиками. Это были настоящие американские горки, полные взлётов и падений, радостей и трудностей. И всё же я не могу не гордиться тем, чего достигла, и ещё больше — тей дружбой на всю жизнь, которую я смогла построить с таким количеством выдающихся людей на этом пути. И наконец, моей семье и близким: слов никогда не будет достаточно. Просто знайте, что моя глубочайшая благодарность и безграничная любовь всегда принадлежат вам», – написала Севастова в одной из социальных сетей.

36-летняя Севастова завоевала четыре титула WTA в одиночном разряде, а также была полуфиналисткой US Open – 2018. В октябре 2018 года она поднималась на 11-ю строчку рейтинга WTA, что стало её лучшим результатом в карьере.