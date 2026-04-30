Мирра Андреева вышла в финал турнира в Мадриде

Россиянка Мирра Андреева сыграет в финале престижного теннисного турнира в Мадриде.

В четверг в полуфинале Андреева встречалась с представительницей США Хейли Баптист. Американка в предыдущем раунде выбила из борьбы первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси.

И в матче против Андреевой Баптист оказала упорное сопротивление. В первом сете Андреева была чуть точнее - 6:4. Во второй партии дело дошло до тай-брейка.

Соперницы долгое время шли на равных, но россиянке все же удалось вырвать победу - 7:6 (10/8).

В финале Андреева встретится с победительницей матча между представительницей Австрии Анастасией Потаповой и украинкой Мартой Костюк.