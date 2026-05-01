Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал турнира в Мадриде в парном разряде.

В полуфинале россиянки обыграли пару Лаура Зигемунд/Вера Звонарева. Встреча которая продолжалась 1 час 20 минут завершилась со счетом 6:3, 6:2. В финале е россиянок ждет встреча с победительницами полуфинала Александра Крунич/Кристина Младенович — Катержина Синякова/Тейлор Таунсенд.

Мирра Андреева может стать первой теннисисткой в истории, которая в один год выиграла турнир в Мадриде в одиночном и парном разрядах.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.