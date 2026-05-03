«Всё зависит от первого сета!» Беккер — о предстоящем финале Синнера и Зверева в Мадриде

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал победителем «Мастерса» в Мадриде. В финале турнира Синнер обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева, получившего второй номер посева, со счетом 6:1, 6:2. Матч продолжался 57 минут. Синнер не проигрывает на протяжении 23 матчей, весной он выиграл четыре турнира. Для 24‑летнего итальянца этот титул на «Мастерсах» стал пятым подряд (Париж‑2025, Индиан‑Уэллс, Майами, Монте‑Карло и Мадрид в 2026 году). Счет личных встреч между Синнером и Зверевым стал 10–4 в пользу итальянского теннисиста. ATP 1000. Mutua Madrid Open. Мадрид. Грунт. Призовой фонд — более 8,2 миллиона евро Финал Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Зверев (Германия, 2) — 6:1, 6:2.