Теннисистка Костюк рассказала о своем состоянии перед матчем с Андреевой

Украинская теннисистка Марта Костюк призналась, что неидеально себя чувствует перед финальным матчем турнира WTA-1000 в Мадриде с россиянкой Миррой Андреевой.

Ее слова приводит Ubitennis.

«Мое физическое состояние неидеально. Конец недели, никто не может чувствовать себя полностью отдохнувшим или в отличной форме. Это нормально. Важно, как ты себя ведешь, думаю, что у меня был отличный выходной день», — заявила она.

Финальный матч между Костюк и Андреевой состоится 2 мая, ориентировочное время начала — 18:00 по московскому времени.

Костюк в полуфинала одержала победу над бывшей российской спортсменкой Анастасией Потаповой, которая играет сейчас за Австрию. 2 мая украинка в финальном матче встретится с перовой ракеткой России 19-летней Миррой Андреевой.

В полуфинале Андреева переиграла американку Хейли Баптис. Встреча продлилась 1 час 41 минуту и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (10:8). По ходу матча Андреева выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырех. Ее соперница сделала четыре эйса и две двойные ошибки.