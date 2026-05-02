Зверев о работе с отцом: «Он понял, насколько важно разделять роли отца и тренера»

Третья ракетка мира Александр Зверев рассказал, каково ему работать с отцом в роли тренера.
«Честно – хорошо, особенно когда я стал взрослым (смеется). Он понял, насколько важно разделять роли отца и тренера. Дома он – отец, на турнирах – тренер. Он дает мне свободу вне корта, что особенно важно с возрастом. Я давно в туре и видел родителей, которые пытаются контролировать все в жизни своих детей – особенно часто это бывает в женском туре. Я считаю, это неправильно. В этом плане мой отец был и остается очень мудрым: он позволяет мне жить своей жизнью, а на корте он для меня лучший тренер», – сказал немец на пресс-конференции.
В воскресенье Зверев сыграет с Янником Синнером в финале «Мастерса» в Мадриде.
