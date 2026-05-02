Зверев о выходе Синнера в финал «Мастерса» в Мадриде: «Он в финалах почти везде»

Александр Зверев ответил, какие у него шансы против Янника Синнера в финале «Мастерса» в Мадриде.

Он проиграл итальянцу восемь последних матчей. Синнер ведет 9:4 в личке перед воскресным финалом.

– В первом интервью мы спрашивали, есть ли у тебя здесь больше шансов обыграть Янника. Тогда ты сказал, что до этого еще далеко. Сейчас почти воскресенье – уже не так далеко. Какие мысли теперь?

– Я считаю, что играю тут достаточно хорошо. Все-таки я в финале «Мастерса» – думаю, если играешь плохо, туда не попадаешь. Поэтому я доволен своей игрой, особенно сегодня [против Александра Блокса]. Мне кажется, это был мой лучший матч за эту неделю.

Ну а Янник тоже в финале – он, в принципе, в финалах почти везде, так что для него это ничего особенного (улыбается).

Посмотрим. Он сейчас лучший игрок мира – это, думаю, всем очевидно в этом году. Но я постараюсь что-то изменить, сделать иначе, попытаться немного помешать ему играть в свой теннис – и в итоге выиграть матч, – сказал Зверев в интервью BB Tennis.